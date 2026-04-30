На Вологодчине запустили горячую линию для жалоб на нелегальную продажу алкоголя

В Вологодской области начала работу горячая линия, на которую жители могут сообщать о незаконной торговле спиртным. Обращения принимаются по телефону 8 (8172) 23-01-98 (добавочный 0748) по будням с 8:00 до 17:00. Мера призвана ускорить реагирование на точки, работающие без лицензии или в запрещенных местах.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Жители могут сообщать о любых случаях нелегальной продажи алкоголя: в киосках, магазинах, жилых домах и других объектах, не имеющих соответствующей лицензии. Работа линии является частью комплекса мер по обелению алкогольного рынка региона и защите прав потребителей от контрафактной продукции. Полученная информация будет передаваться в правоохранительные органы для проведения проверок.

Кирилл Конторщиков