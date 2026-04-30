США прекратят выдавать визы жертвам преследований в других странах

США прекратят выдавать неиммиграционные визы тем заявителям, которые заявят, что боятся преследований или жестокого обращения в своей стране. Об этом изменении правил стало известно из внутренней директивы Госдепартамента США, с которой ознакомилась газета The Washington Post (WP).

При подаче заявления на визу с целью туризма, учебы или работы в консульствах США заявителей будут спрашивать о том, сталкивались ли они с жестоким обращением в своей стране и не боятся ли они возвращаться на родину из-за опасений преследования. Если заявитель ответит утвердительно хотя бы на один вопрос, в неиммиграционной визе ему будет отказано.

Как отмечает WP, с помощью ужесточения правил США пытаются ограничить число людей, обращающихся за получением убежища после въезда в страну по обычной визе. В самом Госдепе говорят, что «консульства — первая линия обороны национальной безопасности», которая должна предотвращать случаи противоправного использования иммиграционной системы.

Ранее администрация Трампа уже ужесточила процедуру проверки заявителей на студенческие визы. Кроме того, в январе США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран мира.

