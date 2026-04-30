Суд продлил домашний арест топ-менеджерам «Флота Татарстана» по делу о взятке

Советский районный суд Казани продлил меру пресечения заместителям генерального директора АО «Флот РТ» Алмазу Абдрахманову и Лилии Гайзетдиновой. Они останутся под домашним арестом до 3 июля, сообщила пресс-служба суда.

Суд отправил их под домашний арест в марте этого года. Оба фигуранта признали вину.

По версии следствия, к сотрудникам компании обратились предприниматели, планировавшие продавать на судах фотографии и питание пассажирам. За предоставление такой возможности представители «Флота РТ» потребовали денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Анна Кайдалова