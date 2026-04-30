В Башкирии местами ожидаются сильные дожди

В пятницу, 1 мая, ночью в юго-восточной половине Башкирии пройдут дожди, местами сильные, сообщает Башгидрометцентр. В северо-западных районах существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью опустится до -2,+3°, днем повысится до +10,+15°.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+3°, днем — +12,+14°.

Майя Иванова