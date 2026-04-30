Предпраздничные пробки в Петербурге достигли 8 баллов

В четверг, 30 апреля, загруженность дорог в Санкт-Петербурге выросла до 8 баллов уже в четвертом часу дня. Это на 4 балла превышает обычные показатели трафика для этого времени. Уровень пробок сохранится на ближайшие три часа, сообщает издание «Фонтанка».

Движение затруднено в центре, на юго-востоке и юго-западе города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Движение затруднено в центре, на юго-востоке и юго-западе города

Судя по сервису «Яндекс-Пробок», в центре города «покраснели» площадь Восстания, Садовая улица и большинство набережных. Стоят Дворцовая набережная и набережная Кутузова, вместе с ними — Троицкий и Литейный мосты. Заторы также фиксируются на Свердловской, Арсенальной, Синопской и Выборгской набережных. Плотное движение — на дорогах Петроградской стороны.

На юго-востоке транспортный коллапс фиксируется на Заневском проспекте, Новочеркасском проспекте (в сторону Заневского) и Малоохтинской набережной (в направлении моста Александра Невского). Пробка на Заневском растянулась на 4,2 километра — от проспекта Косыгина до Исполкомской улицы.

Южнее образовался «бордовый» затор на Ивановской, Народной улицах и Мурманском шоссе. Проспект Обуховской Обороны встал почти на 6 километров — от Большого Смоленского проспекта до улицы Бабушкина. Затор на Мурманском шоссе и Народной улице тянется от КАД до Володарского моста. На внутреннем кольце КАД пробка превысила 11 километров — от Колтушского шоссе до Обухово.

На южных въездах в город почти 9-километровая пробка скопилась на Московском шоссе в сторону Петербурга — от реки Попова Ижорка до центра Scania. «Хвост» затора заворачивает на Колпинское шоссе и Софийскую улицу. При этом сама Софийская ближе к КАД замерла в сторону города.

На юго-западе плотно встали проспекты Маршала Жукова, Стачек, Дачный, Ленинский, а также Кронштадтская площадь и Кубинская улица. Кроме того, по данным «Яндекс.Карт», закрыты несколько съездов на развязке ЗСД и Автомобильной улицы, что дополнительно осложнило движение в этом районе.

Карина Дроздецкая