Руководство школы в Сызрани обязали наказать виновных после драки учеников

Прокуратура Сызрани провела проверку в местной школе после обращения родителей ученика, пожаловавшихся на бездействие администрации. По их словам, у сына произошел конфликт с одноклассниками, однако необходимые меры в учебном заведении приняты не были. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Контрольный орган установил, что администрация школы своевременно не проинформировала органы профилактики и прокуратуру об инциденте. Директору внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

В настоящее время органами профилактики приняты соответствующие меры. Прокурорский акт находится на рассмотрении.

