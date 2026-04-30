В суд Казани направили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве и регистрации 77 иностранцев в комнате, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Жительницу Казани осудят за мошенничество и регистрацию 77 иностранцев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемая, работая кастеляншей в общежитии одного из вузов, получила от семи студентов от 11 тыс. до 120 тыс. руб. за фиктивные отметки о сдаче экзаменов и защите дипломов. Кроме того, она взяла 90 тыс. руб. у шести иностранных граждан, обещая содействие в поступлении без проверки знаний.

Также в 2025 году обвиняемая фиктивно зарегистрировала в комнате, арендованной ее супругом, 77 иностранных граждан.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Анна Кайдалова