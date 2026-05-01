Концерты и выставки ко Дню Победы, выступление Валерия Сюткина и финальная домашняя игра «Зенита»

Шостакович, Стравинский, спектакли и выставки — выбрать самое интересное поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «#В_СВЕЧАХ: Посвящение Эми Уайнхаус»

1 мая в Особняке Половцова (Доме архитектора) «Русские Музыкальные Сезоны» представят концерт «#В_СВЕЧАХ: Посвящение Эми Уайнхаус», посвященный одной из самых ярких исполнительниц 2000-х годов. Ее страстные мелодии и искренние тексты вновь оживут в исполнении яркого джаз-бэнда, а бронзовый парадный зал величественного особняка превратится в уютный джаз-клуб, наполненный светом тысячи свечей.

Фото: Стас Левшин Дирижер Николай Алексеев

Век музыки Шостаковича: Петербургская филармония отмечает 100-летний юбилей со дня мировой премьеры Первой симфонии. Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева исполнит 1 мая в Большом зале знаковые сочинения XX века — Первую симфонию Дмитрия Шостаковича и музыку балета «Весна священная» Игоря Стравинского. Прозвучавшая в Большом зале Ленинградской филармонии Первая симфония 100 лет назад стала первой симфонической премьерой в жизни 19-летнего композитора и, по сути, открыла его музыку широкой публике. Концерт пройдет с посвящением этой дате, а также 120-летию со дня рождения Шостаковича. Николай Алексеев продирижирует концертом в день своего рождения. Программа прозвучит в рамках XIX Международного фестиваля «Музыкальная коллекция».

Фото: предоставлено Союзом композиторов Санкт-Петербурга Председатель Союза композиторов БЗФ Антон Танонов

Легендарный фестиваль музыки ленинградских-петербургских композиторов «Ленинградская музыкальная весна 2026» начинается 4 мая. Одиннадцать непохожих концертных программ будут представлены до 27 мая. «Музыкальная весна» традиционно сотрудничает с ведущими петербургскими солистами и коллективами. В нынешнем году это Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории, Симфонический оркестр «Таврический», Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, Камерный женский хор «Римский-Корсаков», Санкт-Петербургский ансамбль новой музыки, «МолОт-ансамбль», ансамбль «Кругосвет-бэнд» и многие другие.

Концерты состоятся в лучших залах города: в Большом зале филармонии, в Концертном зале Мариинского театра, в Большом зале Екатерининского собрания, в Дубовом зале Союза композиторов Санкт-Петербурга и в Концертном зале Яани Кирик.

05 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире, полную любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии, театр и режиссер Мария Романова решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

«Не хочу учиться — хочу жениться»: возглас маменькиного сынка Митрофанушки давно ушел в народ. 6 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Это слово в XVIII веке означало несовершеннолетнего дворянина, еще не получившего письменного удостоверения от учителя. Недорослей не принимали на службу, им не давали «венечных памятей» — документов, разрешающих вступление в брак. Прошли века, но и сегодня зрители, сидящие в зале, со смехом узнают себя в самодурах-дворянах Простаковых и Скотининых, живущих по принципу «то бранюсь, то дерусь, тем и дом держится».

«История человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы на более высокой скорости. И слова Дениса Ивановича Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно»,— улыбается режиссер Роман Кочержевский.

Фото: пресс-служба Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Маэстро Фабио Мастранджело

В мае симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело представит серию концертов, приуроченных к 10-летию коллектива. Первый вечер пройдет 6 мая в Концертном зале Мариинского театра и будет посвящен музыкальным культурам Латинской Америки и США. В первом отделении прозвучат «Концертные вариации» Альберто Хинастеры и Концерт для маримбы с оркестром Нея Розауро (солист — Борис Никонов). Во втором отделении оркестр обратится к яркой палитре сочинений Джорджа Гершвина («Кубинская увертюра»), Хосе Пабло Монкайо («Хуапанго»), Эйтора Вила-Лобоса («Бразильская бахиана № 5», солистка — Елизавета Михайлова) и Артуро Маркеса (Дансон № 2).

7 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — театра имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но, в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».

Фото: оркестр MarimbaMix Ударно-мелодический оркестр MarimbaMix

8 мая в концертном зале «Колизей» состоится концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix. Это музыкальное действо станет настоящим погружением в историю нашей Родины, воссоздав атмосферу времен Великой Отечественной войны. Программа включает знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет — их мечты, стремления, героизм и радость победы.

Перед зрителями выступят солисты — сопрано Светлана Мончак и баритон Владимир Самсонов. Особое внимание уделено оригинальной аранжировке произведений, специально подготовленных оркестром. Благодаря этому зрители смогут заново пережить знакомую музыку, открыв для себя новые грани звучания уникальных ударно-мелодических инструментов.

Фото: Александр Скорняков Межмузейный выставочный проект «Русский императив». Картина Александра Скорнякова «Небесный поход»

8 мая проект «Русский стиль» и Музейно-выставочный комплекс «Манеж» представляют масштабный межмузейный выставочный проект «Русский императив», рассказывающий об осмыслении военных событий в искусстве. Экспозиция охватывает отечественную историю от эпохи становления Русского государства до наших дней. Смысловыми основами проекта являются героический дух и национальная идентичность. По замыслу кураторов, это выставка о человеке в переломные моменты истории. Объединяя произведения авторов разных эпох и поколений, проект показывает, как искусство хранит память о военном времени и раскрывает образ русского солдата как символ стойкости, доблести и служения Отечеству.

Основу экспозиции составляют признанные шедевры искусства из крупнейших музейных собраний страны, отражающие военные события отечественной истории. На выставке будут показаны работы Василия Верещагина, Ильи Репина, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова, Алексея Боголюбова, Александра Самохвалова, Веры Мухиной, Матвея Манизера, Павла Корина, Евгения Вучетича, Митрофана Грекова, Юрия Пименова, Александра Лактионова, Виктора Попкова, Гелия Коржева-Чувелева и других мастеров отечественной живописи и скульптуры.

В аванзале Манежа посетителей встречает монументальная инсталляция, прообразом которой стал памятник Герою СССР Александру Матросову, созданный по эскизам советского скульптора Евгения Вучетича. Памятник был снесен в 2023 году по распоряжению украинских властей Днепропетровска.

8 и 9 мая в БДТ имени Товстоногова пройдет авторская программа заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Шимбаревич «Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…». Программа была создана в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артисты и сотрудники БДТ в 1941–1945 годах участвовали в боях с действующей армией и в составе народного ополчения, выезжали на фронт в агитбригадах, создавали новые спектакли в эвакуации.

Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова Ефим Копелян (сверху третий слева) в агитбригаде Ленинградского фронта,1942 год

В программе Ирина Шимбаревич рассказывает о прошедшем всю войну участнике Курской битвы, форсирования Днепра и освобождения Европы Иннокентии Смоктуновском, о разведчиках Павле Луспекаеве, Евгении Горюнове и Иване Пальму, об артиллеристе Владиславе Стржельчике, флотском старшине Григории Гае и рядовом стрелке, ставшем легендарным завпостом БДТ Владимире Куварине, об ополченце Ефиме Копеляне и блокадниках Николае Трофимове, Людмиле Макаровой, Нине Ольхиной и Александре Фоминой, о директоре БДТ, гвардии подполковнике Семене Безпрозванном, освобождавшем Освенцим, и о сапере Борисе Лескине, освобождавшем Штуттгоф, о коллективе БДТ, работавшем в эвакуации в Кирове и в агитбригадах на Калининском, Волховском и Западном фронтах,— и о многих других отважных защитниках Родины и работниках тыла, чьи имена составляют славу театрального искусства не только БДТ, но и всей страны.

Фото: предоставлено «Маяк Медиа» Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»

9 мая в «Колизей Арене» состоится путешествие в эпоху искренних песен: здесь прозвучит концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР». Знакомые с детства песни снова обретут величественное звучание в сопровождении симфонического оркестра с участием дирижера Игоря Томашевского. Солисты вечера — блистательные вокалисты Санкт-Петербурга, лауреаты международных и российских конкурсов Антон Лебедев и Анна Корнеева.

Каждый год Великой Отечественной войны оставил после себя отголоски в мелодиях, песнях, симфониях... Одни доносятся до нас радостью выигранных сражений, другие — горечью утрат. 9 мая Музыкальный театр имени Шаляпина представит на сцене Дома офицеров историю войны в музыке — концерты «Нам нужна одна Победа». В этот день прозвучат любимые многими поколениями песни о войне под музыку Александрова, Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля, Пахмутовой. В концерте примут участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты и хор театра.

Вечером 9 мая «Русские Музыкальные Сезоны» приглашают в парадный зал Особняка Половцова, где в мерцании свечей представят программу «Великая классика» — собрание произведений, которые позволят ощутить величие классической музыки, наполненной глубокими чувствами, смыслами и переживаниями. Гордость и радость, ценность и традиции, пронесенные сквозь года с благодарностью и памятью о прекрасном празднике — все это воспевается великими композиторами, формируя бессмертную коллекцию главных классических композиций всех времен.

Фото: Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича Дирижер Карл Элиасберг

Историческая программа, исполненная во время блокады, прозвучит в День Победы в Петербургской филармонии. 9 и 10 мая в Большом зале пройдут концерты ко Дню Победы, которые филармония проводит ежегодно: 9 мая Академический симфонический оркестр под управлением Анатолия Рыбалко исполнит программу, прозвучавшую в блокадном Ленинграде 6 декабря 1942 года под управлением Карла Элиасберга, а 10 мая состоится общедоступный концерт «Песни военных лет» с участием Санкт-Петербургского молодежного симфонического оркестра имени Мусоргского под управлением Юрия Серова, хоровых коллективов, солистов, мастеров художественного слова.

Премьера цифрового симфонического шоу «ИИ» состоится 9–10 мая в «Лахта-холле». «Симфонический спектакль» объединяет академическое искусство с современным, цифровую среду — с классической музыкой, вечные темы любви и вдохновения — с актуальной повесткой замещения человека искусственным интеллектом. Постановка представляет собой необычный синтез жанров: оперы, симфонического концерта, видеоарта, перформанса. Несмотря на название, искусственный интеллект в постановке используется в основном для создания видеодекораций и обработки некоторых звуковых сэмплов, а все главное сделано и исполнено живыми людьми.

Фото: из личного архива Алексея Репникова Дирижер Алексей Репников

В шоу выступят звезды Мариинского и Михайловского театров, а также лауреаты премии «Онегин». Музыку написал современный композитор Рустам Сагдиев, автор 14 опер и множества симфонических, фортепианных и хоровых сочинений, исполняемых в разных театрах России. Музыкальную партитуру исполняет оркестр под управлением дирижера Алексея Репникова.

ФК «Зенит» сразится 10 мая с «Сочи» в последнем домашнем матче сезона на «Газпром Арене». Откроет игру масштабное шоу и концерт певицы Доры. За два часа до начала матча начнется большая развлекательная программа, в которой предусмотрены развлекательные площадки, фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню, аквагрим и студии причесок, яркие фотозоны и многое другое.

Фото: ЦГАКФФД СПб Торжественное заседание Государственного совета в Дворянском собрании 27 апреля (10 мая) 1906 года

10 мая к 120-летию начала работы Госсовета в Дворянском собрании в здании Большого зала Петербургской филармонии откроется выставка «Государственное звучание». Зал с огромной музыкальной историей, до 1917 года известный как Зал петербургского Дворянского собрания, неоднократно становился участником важных общественно-политических событий в жизни страны. В 1906–1908 годах здесь проходили заседания Государственного совета Российской Империи, а в 1907 году — и заседания Государственной думы.

Уникальные экспонаты из Музыкальной библиотеки Петербургской филармонии и из собраний ее партнеров и участников выставки воссоздают обстоятельства работы законодательных органов российской государственной системы в сложнейший общественно-политический период — после революции 1905 года. Выставка продлится до 5 июля, она будет доступна для посещения слушателями концертов Большого зала филармонии, в ее пространстве также запланировано проведение тематических экскурсий.

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Балет «Лебединое озеро»

10 мая на сцене Эрмитажного театра Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра представит балет «Лебединое озеро».

Душа русского балета, он считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, а белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. В основе сюжета лежит история любви и проклятья, откликающаяся в сердце каждого человека, ведь ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, злой колдун Ротбарт: атмосфера завораживающего волшебного действа не покидает до последней минуты…

«Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» — впервые произнес гоголевский Городничий в 1836 году со сцены петербургского Александринского театра. Как известно, государь император Николай I не только сам был на премьере комедии, но велел и министрам смотреть «Ревизора». Во время представления он хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» 10 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Ревизор» по одноименной комедии Гоголя.

Сама ситуация с мнимым ревизором, подсказанная Гоголю Пушкиным,— и смешна, и нелепа, и грустна одновременно. Рождение абсурда из духа обыкновенной жизни, когда со страху перед разоблачением и наказанием за важного человека приняли «сосульку, тряпку»,— движущая сила стремительно развивающейся комедии.

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии Оперетта «Принцесса цирка»

Одна из самых любимых и популярных оперетт Имре Кальмана, в России более известная под названием «Мистер Икс», 10 мая впервые будет представлена в Театре музыкальной комедии максимально близко к оригинальной авторской редакции в музыке, в либретто и в названии: «Принцесса цирка». Мелодраматическая история с подлогами, обманами, поединком характеров и счастливым финалом, в котором влюбленные соединяются, а зло остается с носом, родилась из-под пера постоянных соавторов Кальмана — либреттистов Альфреда Грюнвальда и Юлиуса Браммера. Сам композитор определил главное место действия нового произведения — цирк.

Завязка интриги закручивается в 1912 году в России, а точнее, в Санкт-Петербурге. На представлении загадочного артиста в маске, исполняющего смертельный номер на манеже петербургского цирка, появляется богатая вдова Феодора Палинская. По условию завещания, чтобы сохранить наследство, она должна в течение шести недель после смерти мужа выйти замуж за соотечественника...

Постановщиком новой версии выступает востребованный театральный и кинорежиссер Ольга Субботина. Художник спектакля — уже знакомая петербуржцам Йоко Сеама из Японии, ее эффектную работу можно было увидеть в мюзикле «Мисс Сайгон». Особое внимание в постановке будет уделено цирковому контексту истории, в связи с чем к участию приглашены профессиональные артисты цирка. Музыкальным руководителем выступает главный дирижер театра, заслуженный артист России Андрей Алексеев.

10 мая в клубе «Космонавт» состоится единственный этой весной в Северной столице концерт Валерия Сюткина и «Рок-н-ролл Бэнд». «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я — то, что надо», «Дорога в облака» — песни, которые давно живут в наших сердцах, вновь прозвучат на сцене клуба с праздничным блеском и тем самым фирменным шармом, за который Сюткина любят уже три десятилетия.

Фото: клуб «Космонавт» Певец Валерий Сюткин

В этот же вечер, 10 мая, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина пройдет «Орган — король стилей» — лекция-концерт Тимура Халиуллина, артиста Московского международного Дома музыки, солиста Белгородской и Курской филармоний, лауреата международных конкурсов. В программе современные саундтреки Циммера соединятся с музыкой Баха, знакомые мелодии Вивальди и Листа по-новому прозвучат в органном исполнении, а авторские сочинения исполнителя раскроют его как композитора. Вечер дополнит рассказ о произведениях и их авторах, об уникальном органе зала.

А 11 мая в этом же Концертном зале на Английской набережной прозвучит «Моцарт. Реквием». Программа камерного оркестра Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфониетта» под руководством маэстро Фабио Мастранджело посвящена самому яркому периоду творчества Вольфганга Амадея Моцарта. В год 270-летия композитора вечер откроет увертюра к опере «Дон Жуан», где драматическая напряженность сочетается с театральной стремительностью. Центральным произведением программы станет Реквием — последнее сочинение Моцарта, окутанное тайной и ставшее одним из самых известных символов его позднего творчества.

В атмосферу моцартовской эпохи слушателей перенесут камерный оркестр «Северная Симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор под руководством главного хормейстера Льва Дунаева и солисты Музыкального театра имени Шаляпина Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов, Дмитрий Григорьев-Кан, Иосиф Пилиев, Андрей Земсков.

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. 11 мая на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета пройдет спектакль «Воскресение» по этому роману.

Главный герой, князь Дмитрий Нехлюдов, будучи присяжным заседателем, узнает в несправедливо осуждаемой девушке давнюю знакомую, Катюшу Маслову, которую он когда-то по молодости соблазнил и оставил, толкнув тем самым на скользкий путь порока. Герой оказывается перед тяжелым моральным выбором и впервые в жизни решает поступить по совести — помочь девушке, которой он сломал жизнь. Это хорошо, это правильно, это красиво — пожертвовать и карьерой, и фортуной, чтобы спасти невинную душу. Вот только вместо легкого избавления от вины судьба приготовила Нехлюдову совсем другой дар…

Подготовила Светлана Куликова