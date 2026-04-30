С 1 мая запускается вторая пара электричек «Финист» по маршруту Оренбург — Уфа

С 1 мая 2026 года по выходным и праздничным дням вторая пара скорых пригородных поездов «Южного экспресса» по маршруту Оренбург — Кумертау — Уфа будет обслуживаться современным подвижным составом «Финист» в пятивагонном исполнении. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Вместимость пригородных поездов увеличена с 228 до 409 сидячих мест.

Поезд будет отправляться о пятницам, субботам, воскресеньям из Уфы в 16:05 (MSK+2) с прибытием в Оренбург в 22:45 (MSK+2). В обратном направлении поезд будет отправляться по субботам, воскресеньям, понедельникам в 5:15 (MSK+2) с прибытием в Уфу в 11:55 (MSK+2).

