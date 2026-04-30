В Мурманской области на майские праздники ограничат движение самокатов

Лид: В дни массовых торжественных мероприятий 1 и 9 мая в городах Мурманской области будет временно ограничено передвижение на велосипедах, электросамокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности. Запрет коснется пешеходных зон в местах проведения митингов, концертов и парадов. Полиция Заполярья призывает жителей оставлять СИМ дома в целях безопасности.

Ограничения вводятся в связи с превращением центральных улиц и площадей в пешеходные зоны с высокой плотностью людей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили в региональном управлении МВД, ограничения вводятся в связи с превращением центральных улиц и площадей в пешеходные зоны с высокой плотностью людей. Передвижение на велосипедах и самокатах в таких условиях создает риски наездов на прохожих, падений из-за неровностей дорожного покрытия, а также может препятствовать проезду экстренных служб.

В праздничные дни в регионе будет усилен наряды полиции и народных дружинников.

Кирилл Конторщиков