Президент России Владимир Путин подтвердил важность строительства моста на Сахалин, несмотря на значительные финансовые затраты проекта. Об этом он заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в Манеже во время просветительского марафона «Знание. Первые».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно»,— сказал господин Путин.

Глава государства отметил, что вопрос строительства моста или тоннеля на Сахалин обсуждается давно, однако высокая стоимость была сдерживающим фактором на протяжении многих лет. При этом, несмотря на финансовые сложности, проект остается стратегически важным для развития региона и транспортного сообщения.

Ранее в Сахалинской области начался демонтаж предаварийного моста через реку Христофоровку, который планируется заменить на две водопропускные трубы. Это часть общей работы по обновлению инфраструктуры, необходимой для реализации крупных проектов на острове.

Владимир Путин также затронул тему многообразия культур в России и подчеркнул, что уважение к ценностям и самобытности народов страны является основой Союза народов России. Президент отметил географическое преимущество страны, добавив, что Россию следовало бы называть «страной восходящего солнца», поскольку ее восточные границы на Чукотке расположены восточнее Японии и Новой Зеландии.