Объем продаж «Москвича» сократился на четверть в первом квартале

В первом квартале 2026 года в России дилеры продали более 2,7 тыс. новых автомобилей марки «Москвич», что на 25,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на статистику регистраций от АО «ППК».

Основу продаж составляет кроссовер «Москвич 3», который занял почти 80% общего объема, с 2,1 тыс. реализованными единицами. Лифтбек «Москвич 6» занял около 7% рынка, его выбрали 194 покупателя. На третьем месте — «Москвич 5» (112 автомобилей, или 4% от общего числа реализованных авто).

Оставшиеся 9% продаж распределились между кроссовером «Москвич 8» (87 шт.), электрической версией «Москвич 3е» (33 шт.), а также новинками М-линейки — «Москвич М70» и «Москвич М90», с объемами продаж 76 и 54 машины соответственно.

По оценке аналитиков, 32,8% купленных автомобилей были оформлены на юридических лиц, а 67,2% приобрели частные покупатели.