В Москве четвероклассница ранила учителя кухонным ножом

Ученица четвертого класса московской школы № 1474 ранила учителя кухонным ножом, который она принесла из дома. Об этом ТАСС сообщила директор школы Ирина Курчаткина.

Инцидент произошел 29 апреля. По словам госпожи Курчаткиной, рана оказалась неглубокой, учителю своевременно оказали медицинскую помощь. По данным управления МВД по Москве, педагог самостоятельно обратился за помощью в травмпункт. В школу вызвали скорую помощь, полицию, на место инцидента пригласили школьного психолога.

«Девочка учится у нас в школе с первого класса, ранее никаких замечаний к ее поведению не было, на внутришкольном учете не состояла»,— отметила директор.

Ребенка в сопровождении матери госпитализировали. Работники силовых структур устанавливают, как девочка смогла пронести в школу нож. Охрану на входе в школу усилили.