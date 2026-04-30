Петербургского полицейского отправили в СИЗО за избиение и похищение 13,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО экс-полицейского Арсена Магомедова. Его обвиняют в том, что он вместе с другими неустановленными правоохранителями задержал фигуранта одного из уголовных дел в апарт-отеле. После они избили его и узнали, что в номере находится 13,8 млн рублей, которые не принадлежали пострадавшему, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге полицейского подозревают в избиении и похищении денег у фигуранта дела

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следователи считают, что Магомедов и другие неустановленные сотрудники МВД тайно похитили часть обнаруженных средств в размере 9 600 000 рублей. После чего они доставили задержанного в полицейское управление по Центральному району, где в ходе осмотра места происшествия у него забрали оставшиеся 4 200 000 рублей.

Арсена Магомедова задержали 28 апреля. В суде он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. В СИЗО он пробудет до 22 июня.

Матвей Николаев