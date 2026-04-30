В Башкирии хотят резервировать рабочие места для уязвимых групп населения

Министерство труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии разработало проект постановления правительства республики «Об утверждении порядка резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Документ размещен на сайте минтруда для общественного обсуждения до 4 мая.

К социально уязвимым предлагают отнести инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы и ищущих работу в течение года с даты освобождения, подростков в возрасте от 14 до 18 лет, предпенсионеров, беженцев и вынужденных переселенцев, бывших военных и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, усыновителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Также в этот список вошли граждане, подвергшиеся воздействию радиации, молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и ищущие работу в течение одного года с даты выдачи им диплома, а в случае прохождения ими военной службы по призыву — с даты окончания ее прохождения.

Согласно разработанному постановлению, Республиканский центр занятости населения (РЦЗН) будет информировать работодателей о возможности резервирования. Работодатель должен будет самостоятельно обратиться в РЦЗН с заявлением об участии в резервировании отдельных видов работ для трудоустройства социально уязвимых людей.

На основании этого договора центр занятости будет подбирать соискателей, а работодатель — принимать их на зарезервированные рабочие места.

Работодатель может расторгнуть договор о резервировании, предупредив об этом письменно не позднее чем за десять рабочих дней до даты расторжения договора.

По результатам собеседования работодатель и соискатель могут принять решение об отложенном трудоустройстве: не более чем за два месяца с даты подписания соответствующего соглашения.

Майя Иванова