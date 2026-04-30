Коми договорилась с Белоруссией о взаимных поставках продуктов и медикаментов

Правительство Коми по итогам визита делегации во главе с Дмитрием Братыненко в Белоруссию сообщило о ряде договоренностей. Стороны проработают создание сервисного центра в Коми для обслуживания белорусской техники (МАЗ, МТЗ, «Амкодор-Лесмаш») и рассмотрят приобретение автобусов МАЗ350. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Коми.

Впервые за семь лет республика организует бизнес-миссию в Беларусь и примет ответных производителей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впервые за семь лет республика организует бизнес-миссию в Белоруссию и примет ответных производителей. В июне на выставке «БелАгро» «Коми Холдинг» презентует оленину, продукцию местного хлебозавода и кофе. В проработке — проект «Белорусская деревня» с взаимными поставками продовольствия и медикаментов.

Также достигнуты договоренности в науке, образовании, культуре и спорте, включая обмен опытом в лечении онкологии и гастроли театров.

Карина Дроздецкая