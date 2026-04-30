Юрий Максимов покинет совет директоров Positive Technologies

Сооснователь и многолетний руководитель Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) Юрий Максимов принял решение не выдвигать свою кандидатуру в новый состав совета директоров, окончательно завершив корпоративную карьеру в компании.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Максимов

В Positive Technologies это решение назвали последовательным шагом в логике сменяемости поколений, которую считают важным условием долгосрочного роста. Юрий Максимов отошел от операционного управления еще в 2021 году, передав его более молодой команде.

Его путь в компании начался в 2002 году с участия в основании идеями и советами, в 2004 году он присоединился в роли технического директора и стал акционером, а в 2007 году сменил на посту генерального директора своего брата. В 2020 году Максимов объявил о сложении полномочий гендиректора и запустил процесс выбора преемника, в 2021 году перестал быть гендиректором, став председателем cовета директоров. В 2023 году он сложил полномочия председателя, а в 2026 году окончательно вышел из cовета директоров. Сегодня Максимов сосредоточен на общеотраслевой повестке, технологическом экспорте в рамках фонда «Сайберус» и личных проектах.

«Наступил момент, когда я оставляю последнюю корпоративную роль в Позитиве. Я перестал быть генеральным директором более пяти лет назад. За это время бизнес Позитива вырос более чем в шесть раз. Все это было моей целью, к которой я шел много лет — сделать так, чтобы дело, в которое я вложил огромную часть себя, росло и эволюционировало без меня», — прокомментировал Юрий Максимов.

В новый состав совета директоров рекомендованы три независимых директора и шесть представителей менеджмента компании. Это позволит сохранить высокий уровень экспертности и вовлеченности Совета в принятие стратегических решений, рассказали “Ъ” в компании. Годовое общее собрание акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров, пройдет в смешанном формате. Очная часть состоится 19 мая, заочное голосование продлится до конца дня 16 мая.

Филипп Крупанин