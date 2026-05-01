Знак. Труд. Май

С 1 мая 2026 года начнется очередной этап обязательной маркировки отдельных товаров по системе «Честный знак», обновится порядок списания безнадежных налоговых долгов, изменятся правила снятия с регистрационного учета и вступят в силу другие законодательные нововведения. Эти изменения по-разному затрагивают операционную и финансовую модели бизнеса, говорят юристы. Что следует знать о новеллах предпринимателям — в обзоре «Ъ Северо-Запад».

Согласно приказу ФНС № ЕД–1–8/126 от 27.02.2026, уточняется новый порядок списания безнадежных налоговых долгов. Задолженность признается безнадежной, если она числится за налогоплательщиком, плательщиком сборов, страховых взносов или налоговым агентом, привела к формированию отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС), не может быть погашена или взыскана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 статьи 59 НК РФ.

Новое в налогах

Теперь можно списывать не только федеральные, но и региональные, местные налоги, если это предусмотрено законами субъектов РФ, муниципалитетов или федеральной территории «Сириус». Решение о списании принимает налоговый орган при наличии оснований, установленных пунктами 1, 3, 4 статьи 59 НК РФ. Процедура должна быть завершена в течение пяти рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих основания для списания (например, сведений о ликвидации, определения суда о завершении банкротства, постановления пристава и др.). После принятия решения соответствующая запись вносится в учетные системы и отражается на ЕНС.

«Можно отметить, что данное нововведение положительно отразится на бизнесе, так как сейчас процесс списания налоговых долгов является достаточно трудоемким и доступен только через суд»,— полагает руководитель юридического бюро «Юридика», адвокат Ратмир Плиев.

Юрист Vegas Lex Елизавета Вихлянцева, напротив, считает, что эти поправки упрощают и унифицируют процедуру обращения с налоговой задолженностью, что снижает правовую определенность в части «зависших» налоговых долгов. Однако следует учитывать, что такое списание не освобождает должностных лиц или организации от обязательства по своевременному представлению налоговой отчетности.

В случае выявления новых активов или доходов в рамках последующих камеральных проверок налоговый орган вправе восстановить списанный долг. Одновременно налоговая служба обладает полномочиями по взысканию налоговой задолженности с физических лиц и самозанятых во внесудебном порядке (с ноября 2025 года), обращает внимание госпожа Вихлянцева. «Учитывая, что устаревшие долги могут быть списаны, а текущие просрочки — оперативно взысканы, рекомендуется проводить внутренний аудит налоговых обязательств для своевременного выявления и урегулирования возможных рисков, в том числе с целью недопущения автоматизированного взыскания задолженности»,— предупреждает она.

Тарифы СБП

Также с 1 мая 2026 года в системе быстрых платежей вступят в силу новые тарифы по операциям, связанным с предпринимательской деятельностью. Изменения касаются комиссий, которые банки платят Центральному банку (ЦБ) за обработку таких переводов. Новая редакция тарифов СБП предусматривает полное обнуление комиссий для переводов между физическими лицами и фиксирует минимальные ставки для юридических лиц и предпринимателей. Банк России прокомментировал, что новая редакция лишь объединила ранее действовавшие правила в одном документе, в то время как тарифы за переводы остались без изменений.

Адвокат Плиев указывает, что для малого бизнеса новые тарифы могут увеличить операционные затраты, а при нынешней фискальной нагрузке, возросшей с начала года, это также не на пользу бизнесу. Компании с высокой оборачиваемостью и низкой маржинальностью могут попытаться переложить эти затраты на клиентов, но высокая конкуренция в цифровом пространстве вряд ли позволит значительно повысить цены.

Юрист Vegas Lex Елизавета Вихлянцева обращает внимание на необходимость провести ревизию существующих договоров с банками и платежными агрегаторами на предмет наличия «скрытых» комиссий с целью недопущения их двойного взыскания.

Расширение маркировки

Система идентификации «Честный знак» появилась в России еще в 2019 году и уже не является новеллой. Но с 1 мая 2026 года номенклатура маркируемых товаров значительно расширяется. Так, в категории строительных материалов (гипс, цемент, шпатлевки, герметики и пр.) завершается переходный период для маркировки остатков. Теперь поставка немаркированных товаров не допускается. В категории радиоэлектронной продукции (розетки, лампы, смартфоны, компьютеры и пр.) до 30 ноября продлен переходный период для маркировки остатков товаров, произведенных или ввезенных до 1 мая.

Кроме этого, начинается второй этап маркировки кондитерских изделий: замороженных десертов, тортов и пирожных, продукции недлительного и длительного хранения и пр. Ранее с 1 марта введена маркировка печенья, мармелада, зефира, пастилы.

Таким образом, маркировка средствами идентификации постепенно охватывает практически всю товарную номенклатуру. По мнению регуляторов, ключевая цель системы — обеспечение оборота легальной и качественной продукции. «Помимо требований законодательства об использовании обязательной маркировки для бизнес-сообщества существенным является вопрос технической интеграции и сопряженных расходов: настройка программного обеспечения, обучение сотрудников и перестройка внутренних процессов, закупка необходимого оборудования и оплата кодов маркировки»,— перечисляет партнер практики международного торгового права, таможни, санкций «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Владимир Ефремов.

Технические нюансы

Безусловно, ключевым условием для начала работы в данном направлении, по мнению специалистов, является подготовка инфраструктуры: получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), подключение к электронному документообороту (ЭДО) и оснащение предприятия необходимым оборудованием. «Ошибочно воспринимать это как формальность — именно вопрос технической подготовки представляется наиболее трудоемким»,— указывает господин Ефремов.

Второй принципиальный для бизнеса вопрос — модель нанесения кодов маркировки кодами Data Matrix, поскольку в зависимости от модели поставки действуют разные правила. Если товар ввозится из стран ЕАЭС, то обязанность по маркировке возникает до пересечения границы России. Если товар импортируется из третьих стран — маркировка осуществляется до помещения товара под российскую таможенную процедуру. Коды маркировки передаются либо на зарубежное производство, либо наносятся на таможенном или консолидированном складе. Если товар производится в России — осуществить маркировку товаров необходимо в местах производства или хранения товаров до ввода в оборот.

Как отмечают эксперты, юридически сохраняется вопрос соотношения национального регулирования и обязательств государств в рамках ЕАЭС. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года, послужившее основой системы маркировки, изначально предполагало формирование единого реестра средств идентификации и унифицированные подходы к маркировке. На практике же требования сегодня формируются преимущественно на уровне национального законодательства.

«Россия в этой сфере существенно опережает другие государства-члены ЕАЭС по объему маркируемой продукции. Для трансграничной торговли это создает дополнительную регуляторную сложность: один и тот же товар может подпадать под разные правила оборота в разных странах ЕАЭС»,— замечает представитель «Меллинг, Войтишкин и Партнеры».

Аннулирование постоянной регистрации

Ключевая идея данного изменения, предложенного в рамках приказа МВД России «Об установлении Порядка принятия решения о снятии гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации...» заключается в том, что формальная регистрация больше не будет считаться достаточным основанием для сохранения прописки, если человек фактически не проживает по указанному адресу. По мнению Елизаветы Вихлянцевой, соответствующая процедура увеличивает риски для зарегистрированных граждан, поскольку наличие прописки перестает быть гарантией сохранения регистрации, если утрачена фактическая связь с жилым помещением.

Партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов подчеркивает, что документ регулирует вопросы прекращения учета при выявлении фиктивной регистрации как по месту жительства, так и места пребывания. «Это существенным образом ухудшит общую ситуацию, так как фактически уведомительный порядок регистрации подменяется возникновением негативных последствий помимо административного штрафа. Фактически это шаг к возрождению института "прописки", от которого отказались еще в 1990-е годы»,— дает оценку юрист.

Александра Тен