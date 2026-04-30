В 2026 году в бюджете Чувашии предусмотрено 188,8 млн руб. на субсидии для производителей молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Чувашии на поддержку производства молока направят 188,8 млн рублей

В Чувашии на поддержку производства молока направят 188,8 млн рублей

Средства направят на компенсацию части затрат сельхозпредприятий — в том числе на оплату труда, корма, энергоресурсы и ветпрепараты. Ставка субсидии составит 2,07 рубля за килограмм реализованного или переработанного молока.

Поддержка рассчитана на крупные хозяйства, которые не подпадают под федеральные меры.

Анна Кайдалова