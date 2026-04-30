Екатеринбуржец отсудил у продавца маркетплейса компенсацию за фото котят

Свердловский областной суд обязал интернет-продавца выплатить более 77 тыс. руб. екатеринбуржцу за использование его фотографий с котятами и щенками без разрешения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Поводом для разбирательства стал иск жителя Екатеринбурга к ООО «Дюфро», продающему товары для животных на маркетплейсе Wildberries. Истец указал, что является автором трех фотографий с изображением котят и щенков. Снимки были обнаружены им в апреле 2024 года на страницах четырех товаров (переносок для животных) в интернет-магазине. Разрешения на использование изображений он не давал.

В подтверждение авторства мужчина представил публикации на фотобанке, а также исходные файлы. Он просил взыскать 60 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 10 тыс. руб. морального вреда и судебные расходы.

В суде ответчик не оспаривал авторство, однако заявил, что получил изображения по договору поставки от третьего лица — ООО «РЦ Восток», которое, в свою очередь, приобрело право на их использование через фотобанк Shutterstock.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в иске, посчитав, что истец не опроверг возможность получения вознаграждения через фотобанк и не доказал незаконность действий ответчика.

Однако Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, пришел к обратному выводу. Суд указал, что именно ответчик обязан подтвердить законность использования изображений. По запросу суда ни ООО «Дюфро», ни ООО «РЦ Восток» не представили доказательств законного перехода прав (сублицензионный договор Shutterstock, договор с автором и т.д.). «Представленный договор поставки сам по себе, как указал суд, основанием для возникновения авторских прав не является»,— говорится в сообщении суда.

С учетом характера нарушений и коммерческого статуса ответчика суд взыскал с ООО «Дюфро» 60 тыс. руб. компенсации, 5 тыс. руб. морального вреда и 12 606 руб. судебных расходов. Общая сумма взыскания превысила 77 тыс. руб.

Полина Бабинцева