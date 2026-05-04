Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил работу Пермского края, отметив, что регион эффективно развивает внешнеэкономические и международные связи. По заявлению пресс-службы региональной администрации, Пермский край ведет торговую деятельность со 124 странами мира, экспортируя продукцию в 112 государств. При этом отмечается, что все еще остро стоит проблема международных расчетов. В условиях, когда традиционные корреспондентские каналы перестали гарантировать проведение транзакций, переводы нередко задерживаются на неопределенный срок или отклоняются без объяснения причин.

Однако в России появилась собственная система международных расчетов – А7. Она позволяет российскому бизнесу минимизировать риски блокировок платежей и переводов за счет создания независимой инфраструктуры более чем в ста государствах. Платежи проводятся без участия сторонних банков-посредников, что исключает внезапные блокировки и задержки.

Прямой маршрут транзакций также сокращает время прохождения платежей. Клиент заранее информирован о полной стоимости перевода. Для импортных операций комиссия составляет 0,3% от суммы плюс НДС, для экспортных – 0%, а конвертация осуществляется по официальному курсу ЦБ.

По итогам 2025 года на долю системы пришлось около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний, что означает успешную интеграцию в бизнес-процессы тысяч участников ВЭД.

