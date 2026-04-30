БСК рекультивирует два самых крупных отсека «Белых морей» к 2035 году

АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в Росхим) планирует завершить рекультивацию двух отсеков шламонакопителей «Белые моря» в Стерлитамаке к 2035 году. Сумма затрат оценивается в 13,5 млрд руб., сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе БСК. Проект реализуют под контролем Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (ЦЛАТИ), отметили в компании.

«Белые моря» на предприятии используют для хранения и отстаивания сточных вод, в том числе дистиллерной жидкости, по своему составу близкой к солевому раствору морской воды. После очистки воду возвращают в реку Белую. В процессе отстаивания формируется осадок — шлам, который накапливается и увеличивает нагрузку на гидротехническую систему предприятия. Для повышения эффективности водоочистных процессов по откачиванию шлама в рамках проекта по экологической и технологической модернизации производства компания запустила плавучий землесосный снаряд. Его применение позволит эффективно снижать заиливание, поддерживать устойчивый водообмен, что в свою очередь минимизирует воздействие «Белых морей» на окружающею среду, отметили в БСК.

АО «Башкирская содовая компания» — крупный химический комплекс, входит в группу компаний Росхим. БСК образована 22 мая 2013 года после объединения двух производств — «Сода» и «Каустик». Занимает лидирующие позиции в стране по производству пищевой и кальцинированной соды, ПВХ, кабельных пластикатов, гранулированного и жидкого хлористого кальция.

