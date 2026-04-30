Минспорт Прикамья: первомайскую эстафету остановят в случае воздушной опасности

Проведение запланированной на 1 мая легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» прекратят в случае включения систем оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.

«Укрытие участников и зрителей будет организовано в помещениях подземного пространства, расположенных рядом (подвалы жилых домов, торговые и административные центры). Организаторы, спортивные судьи и волонтеры окажут помощь в размещении в укрытиях»,— говорится в сообщении.

Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится в Прикамье уже в 96-й раз и позиционируется как одно из старейших спортивных событий в России. Ведущим и комментатором мероприятия будет спортивный журналист Дмитрий Губерниев.