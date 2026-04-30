Две жительницы Ишимбая получили условные сроки за организацию азартных игр

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу двум местным жительницам в возрасте 26 и 29 лет. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде 10 месяцев и года лишения свободы условно с испытательным сроком на год каждой.

Подсудимые установили оборудование в двух арендованных квартирах по Стахановской улице в Ишимбае, где принимали от посетителей деньги и выплачивали выигрыши участникам.

Фигурантки дела признали вину.

