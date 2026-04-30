Бывшего военкома из Новокуйбышевска судят за взятки на 1,2 млн рублей

Новокуйбышевский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника отделения подготовки и призыва военного комиссара города. Ему инкриминируется получение взяток за освобождение от военной службы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый организовал схему получения денег через посредников. За незаконное освобождение от призыва и выдачу военного билета он получал по 150 тыс. рублей с каждого призывника. В общей сложности, по данным следствия, чиновнику передали 1,2 млн рублей.

Согласно материалам дела, взяткодателями выступили восемь человек. В настоящее время они осуждены по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В отношении бывшего военкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Первое судебное заседание прошло 28 апреля. Процесс продолжится 20 мая. Бывшему сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения колонии со штрафом.

