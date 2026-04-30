Водителя квадроцикла будут судить в Можге за гибель его дочери в ДТП

Следственный отдел СК по Можге завершил расследование уголовного дела, возбужденного после аварии с опрокидыванием квадроцикла под управлением 33-летнего мужчины. Инкриминируется обвинение в причинении смерти по неосторожности при нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. В результате ДТП погибла шестилетняя девочка, а девятилетней была оказана медпомощь.

Следствие установило, что 1 марта на ст. Сардан Можгинского района водитель квадроцикла не справился с управлением и совершил наезд на снежную насыпь, из-за чего квадроцикл опрокинулся. В результате происшествия пассажир — 6-летняя дочь обвиняемого получила смертельную травму.

Фигурант вину в предъявленном преступлении признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За указанное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы.