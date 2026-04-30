В Обливском районе выставили на торги здание школы за 618,3 тысяч рублей

Комитет по управлению имущества администрации Обливского района выставил на аукцион здание школы и участок под ней в хуторе Сиволобов. Информация опубликована на сайте «ГИС Торги».

Здание на ул. Школьной, 9 было введено в эксплуатацию в 1964 году. Площадь участка превышает 6,7 тыс. кв. м. На его территории также располагаются котельная и сарай. Начальная цена лота составляет 618,3 тыс. руб. Шаг аукциона — 30,9 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая. Аукцион состоится 29 мая.

Наталья Шинкарева