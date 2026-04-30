Нижегородский центр беспилотников может переехать в Дзержинск

АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем» (НПЦ БАС) может передислоцироваться с территории авиазавода «Сокол» в Дзержинск.

Как сообщили в региональном минпроме, производство НПЦ БАС планируется разместить на площадях технопарка Н2O. Он был недавно введен в эксплуатацию на территории особой экономической зоны «Кулибин».

Созданное при поддержке Минпромторга России НПЦ БАС объединяет нижегородских производителей беспилотников и их комплектующих. Для развития этой сферы в условиях проведения СВО и запрета на полеты беспилотников в Нижегородской области был введен экспериментальный правовой режим. В регионе видят много возможностей для применения гражданских беспилотников: от перевозки грузов и удобрения полей с воздуха до противопожарного мониторинга лесов, состояния нефте- и газопроводов, экологического контроля и прочих задач.

На сайте НПЦ БАС последняя новость о работе датирована 3 марта 2025 года, но в минпроме заверили, что научно-производственный центр успешно работает и развивается.

Иван Сергеев