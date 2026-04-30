В Челябинской области для ремонта трассы М5 «Урал» ограничат скорость

На время ремонта федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области вводится ограничение скорости на пять месяцев на нескольких участках дороги. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорогами „Южный Урал“».

Временное снижение разрешенной скорости коснется правого проезда на участках 11-13 км, 14-15 км, 16-19 км, 28-32 км, 33-34 км, 34-37 км, 38-42 км и 43-44 км. На левом проезде скорость ограничат на отрезках 28-32 км, 33-34 км, 34-37 км, 38-42 км, 43-44 км.

Новые правила движения будут действовать со 2 мая по 15 октября 2026 года. Скорость ограничат до 50 км в час, одну полосу закроют.

Виталина Ярховска