В Ростове-на-Дону осудили троих жителей Ингушетии за пособничество террористам

Южный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Ингушетии, обвиняемым в пособничестве террористам и участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Суд установил, что Адам и Микаил Цуроев, а также Тамерлан Хашальгулов разделяли идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они согласились оказать содействие участникам террористической организации, находясь в Ингушетии.

С ноября по декабрь 2023 года обвиняемые организовывали перевозку оружия и денег террористам. Так, Адам Цуроев спрятал в щитовом вагончике переданные ему три автомата Калашникова, гранату и гранатомет для участников организации, а также организовал их перевозку. Кроме того, он получил от них 900 тыс. руб. и мобильный телефон. Микаил Цуроев тоже принимал участие в хранении оружия.

Тамерлан Хашальгулов, как установил суд, 21 ноября 2023 года перегнал автомобиль с огнестрельным оружием и боеприпасами участников организации к новому адресу их хранения. «Далее Хашагульгов передал другому участнику ячейки два автомата Калашникова, сумки с боеприпасами и магазинами, одну гранату, снайперскую винтовку и ручной противотанковый гранатомет»,— говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина проводил проверку на наличие полицейских на участке дороги Сунжа — Алхасты.

Суд приговорил Тамерлана Хашальгулова к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, Адама Цуроева — к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 лет в тюрьме. Микаил Цуроев получил 12 лет колонии строгого режима с отбыванием в тюрьме первых трех лет.

Наталья Шинкарева