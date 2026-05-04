В Черноземье 5 мая ожидается солнечная и теплая погода, до +23°C

Во вторник, 5 мая, жителей Черноземья ожидает солнечная погода, местами возможна облачность с прояснениями, без осадков. Температура будет варьироваться от +11°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +12°C, днем потеплеет до +21°C, вечером опустится до +19°C, а ночью вернется к +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +13°C, днем — до +22°C, вечером температура составит +19°C, а ночью снова +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром термометр покажет +13°C, днем он поднимется до +22°C, вечером опустится до +19°C и еще до +11°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +14°C, днем потеплеет до +23°C, вечером будет +19°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет +14°C, днем — +23°C, к вечеру температура немного опустится до +20°C, а ночью — до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура утром составит +14°C, днем поднимется до +23°C, вечером спадет до +19°C и еще до +12°C ночью. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова