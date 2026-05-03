В Черноземье 4 мая ожидаются солнечная погода и потепление, до +22°C

В понедельник, 4 мая, жителей Черноземья ожидает преимущественно солнечная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +9°C, днем воздух прогреется до +19°C, вечером спадет до +17°C, а к ночи до +9°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем — до +20°C, вечером температура составит +18°C, а ночью снова вернется к +10°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +10°C, днем он поднимется до +20°C, вечером опустится до +18°C и снова вернется к +10°C ночью. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем потеплеет до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью снова понизится до +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет +11°C, днем — +22°C, к вечеру температура немного опустится до +20°C, а ночью — до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура утром составит +11°C, днем поднимется до +20°C, вечером спадет до +17°C и еще до +9°C ночью. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова