В Черноземье 3 мая ожидается облачная погода, до +17°C

В воскресенье, 3 мая, жителей Черноземья ожидает переменная облачность, в некоторых областях может быть пасмурно, но осадки не предвидятся. Температура будет варьироваться от +6°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +7°C, днем поднимется до +15°C, вечером опустится до +13°C, а к ночи до +6°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +8°C, днем — до +15°C, вечером температура составит +12°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +8°C, днем он поднимется до +15°C, вечером опустится до +13°C и вернется к +8°C ночью. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +9°C, днем потеплеет до +15°C, вечером будет +13°C, а ночью понизится до +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет +8°C, днем — +17°C, к вечеру температура немного опустится до +16°C, а ночью — до +10°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове температура составит +8°C, днем поднимется до +15°C, вечером спадет до +12°C и еще до +7°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова