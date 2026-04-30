РКК «Энергия» проиграла РКЦ «Прогресс» спор из-за 14,7 млн рублей

Арбитражные суды трех инстанций отказали Ракетно-космической корпорации «Энергия» во взыскании 14,7 млн рублей с самарского Ракетно-космического центра «Прогресс». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предметом спора стала задолженность по договору на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках госконтракта с «Роскосмосом». Стороны заключили договор в июле 2021 года. Работы по нему были выполнены, заказчик утвердил акт приемки первого этапа в декабре 2021 года — его стоимость составила 46,3 млн рублей.

Однако «Роскосмос» признал обоснованными только затраты АО «РКЦ "Прогресс"» в размере 32,2 млн рублей. В остальной части затраты не были приняты. Разница в цене составила около 14 млн рублей.

С января 2025 года РКК «Энергия» пыталась взыскать эту сумму с самарского предприятия. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Самарской области отказал ракетно-космической корпорации в удовлетворении иска. В феврале 2026 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение. 28 апреля оно устояло и в Арбитражном суде Поволжского округа.

Георгий Портнов