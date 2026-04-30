С начала мая в Башкирии повысят взносы за капремонт

В Башкирии повысят минимальный размер взноса за капитальный ремонт. Соответствующее постановление приняло правительство республики.

Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества зависит от типа многоквартирного дома. Для многоквартирных домов этажностью до шести этажей — 13,17 руб. на 1 кв. м жилья, для домов выше шести этажей — 13,91 руб. за 1 кв. м в месяц. Согласно аналогичному постановлению от 28 марта 2025 года, минимальный размер взноса за капремонт в доме до шести этажей был определен в 12,5 руб. за 1 кв. м, выше шести этажей — 13,2 руб. для всех муниципалитетов Башкирии.

Изменения вступают в силу с 1 мая.

Майя Иванова