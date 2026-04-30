Миасский завод тяжелых машин хотят признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ООО «ТеплоГазСтройПлюс» к миасскому ООО «Завод тяжелых машин» о признании предприятия банкротом. Сумма задолженности составляет 96,7 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Истец просит включить долг в реестр требований кредиторов и утвердить арбитражным управляющим члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“» Константина Сергеева. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 9 июня 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод тяжелых машин» зарегистрировано в Миассе в 2015 году. Учредителями указаны само предприятие и одноименное акционерное общество, генеральным директором — Алексей Самохвалов. Выручка компании за 2025 год составила 168 млн руб., чистый убыток — 1,8 млн руб.

Виталина Ярховска