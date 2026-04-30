Из Ростовской области экспортировали 64 тонны мяса птицы

С 20 по 24 апреля текущего года из Ростовской области было экспортировано три партии мяса птицы весом 64 т, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как уточняется в сообщении, 19 т было направлено в Узбекистан, в Таджикистан — 19 т, а также 64 т в Саудовскую Аравию. «Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева