В Кургане участникам ОПГ утвердили приговоры за мошенничество на 10 млн рублей

Судебная коллегия Курганского областного суда вынесла апелляционное определение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы. Сообщников признали виновными в незаконном доступе к компьютерной информации, нарушении тайны переписки и мошенничестве на 10 млн руб. (ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 138, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Как установили сотрудники УФСБ, двое осужденных, которые в тот момент отбывали наказание за аналогичные преступления, через посредника вступили в сговор с сотрудником оператора сотовой связи. Тот передавал подельникам данные владельцев SIM-карт, и сообщники выводили средства со счетов, привязанных к номерам абонентов. Общая сумма похищенного составила более 10 млн руб.

Бывшему сотруднику компании сотовой связи назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы, посреднику — два года три месяца. Ранее осужденные фигуранты приговорены к срокам до четырех лет 11 месяцев в колонии строгого режима.

Виталина Ярховска