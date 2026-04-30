В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В Пензенской области введен режим ЧС из-за гибели посевов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«В ряде районов фиксируем гибель посевов из-за переувлажнения почвы,— написал господин Мельниченко в Telegram-канале.— По предварительной оценке регионального Минсельхоза, в неудовлетворительном состоянии около 5% посевных площадей».

Он отметил, что ситуация в регионе напряженная, но не критическая. По словам губернатора, введение режима ЧС позволит аграриям получить страховые выплаты и пересеять погибшие культуры. Господин Мельниченко потребовал от глав районов быть на связи с сельхозпроизводителями, чтобы оперативно включиться в работу по новому посеву.