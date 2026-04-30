В Ульяновской области чиновницу будут судить за содействие знакомой

В суд направлено уголовное дело заместителя начальника администрации Барышского района Альфии Писновой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщала прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, следствие установило, что 47-летняя заместитель начальника отдела топливно-энергетических ресурсов, ЖКХ и транспорта администрации Барышского района Альфия Писнова в августе-декабре 2022 года организовала создание для знакомой (индивидуального предпринимателя) преимущественной возможности участия и победы в электронных аукционах с последующим заключением муниципальных контрактов на приобретение муниципалитетом трех квартир в городе Барыше для переселения граждан из аварийного жилья. В прокуратуре поясняют, что Альфия Писнова, зная коммерческие предложения других компаний, для участия в торгах своей знакомой сама подготовила за нее документы, обеспечив таким образом ее победу и сохранив при этом завышенную предлагаемую цену контракта. В ведомстве отмечают, что действия чиновницы привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства в сфере обеспечения единства экономического пространства, нарушению условий конкуренции и равенства участников закупок, а также к ущемлению интересов иных субъектов предпринимательской деятельности, лишенных объективной возможности принять участие в процедурах торгов. В результате квартиры были закуплены по необоснованно завышенной стоимости, районному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 2,6 млн руб. По информации прокуратуры, обвиняемая подтвердила, что оказывала содействие в подготовке документов «в силу исполнения своих обязанностей», но при этом заявила, что преступления не совершала.

Андрей Васильев, Ульяновск