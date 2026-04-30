В Оренбуржье проводят проверку по факту запустения мемориала ВОВ
В поселке Новоорск Оренбургской области обелиск памяти погибших в Великой Отечественной войне находится в аварийном состоянии, что стало поводом для проверки со стороны Следственного комитета России. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На протяжении длительного времени мемориал не поддерживается в надлежащем виде: облицовочные плиты разрушаются и покрыты трещинами, а ремонтные работы не проводятся.
По факту ненадлежащего содержания памятника в СУ СК России по Оренбургской области инициирована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению объекта.