В Оренбуржье проводят проверку по факту запустения мемориала ВОВ

В поселке Новоорск Оренбургской области обелиск памяти погибших в Великой Отечественной войне находится в аварийном состоянии, что стало поводом для проверки со стороны Следственного комитета России. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

На протяжении длительного времени мемориал не поддерживается в надлежащем виде: облицовочные плиты разрушаются и покрыты трещинами, а ремонтные работы не проводятся.

По факту ненадлежащего содержания памятника в СУ СК России по Оренбургской области инициирована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению объекта.

