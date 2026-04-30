В Башкирии за год выявили более 2,5 тысячи нарушений жилищных прав

В прошлом году в Башкирии прокуроры выявили более 2,5 тыс. нарушений жилищных прав граждан, в том числе связанных с расселением из аварийного и ветхого жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Например, по иску Бирской межрайонной прокуратуры администрацию района обязали расселить аварийный дом, в котором проживает мать погибшего участника СВО, предоставить ей жилье по договору социального найма. Ответчик заключил контракт на покупку жилья в строящемся жилом доме.

По иску Белебеевского межрайонного прокурора расселяется многоквартирный дом в Белебее. Застройщик определил земельный участок под строительство объекта и начал возводить его.

Прокуратура Кировского района Уфы объявила предостережение директору МБУ «Служба по благоустройству Кировского района Уфы» о недопущении нарушения сроков сноса пяти расселенных многоквартирных домов.

По искам прокуратуры Ленинского района Уфы мэрия проводит торги для заключения контрактов по сносу четырех объектов, выделено финансирование в размере 5 млн руб.

Майя Иванова