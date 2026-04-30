Сергей Кожевников будет исполнять обязанности мэра Уфы

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников с 30 апреля назначен исполняющим обязанности сити-менеджера, сообщила пресс-служба мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 28 апреля сотрудники СКР задержали главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева, а сегодня Советский районный суд Уфы арестовал его до 11 июля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сергей Кожевников родился в Уфе в 1975 году. Он окончил Уфимский энергетический техникум и Московский институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 15 лет он проработал в Уфимском моторостроительном производственном объединении, начинал электромонтером и закончил начальником цеха. С 2015-го по 2022 год господин Кожевников возглавлял администрацию Калининского района, с 2022 года работает в мэрии Уфы.

