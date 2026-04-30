Пермскому колледжу присвоят имя известного ученого и экс-директора оборонного завода

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект постановления о присвоении Пермскому машиностроительному колледжу имени ученого, бывшего главы пермского оборонного завода Михаила Соколовского. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Соколовский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Михаил Соколовский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее с такой инициативой выступил трудовой коллектив ПАО НПО «Искра». Михаил Соколовский — выдающийся конструктор и ученый, член-корреспондент РАН, профессор, научный руководитель и организатор теоретических и экспериментальных исследований, внесший большой вклад в развитие отрасли машиностроения.

C 2012 года Михаил Иванович — генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора НПО «Искра». С 2019 по 2020 год — генеральный конструктор — научный руководитель ПАО «НПО “Искра”».

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Планируется, что проект постановления будет рассмотрен на заседании краевого парламента в июне.