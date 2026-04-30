Почти 100 тысяч мигрантов встали на учет в Нижегородской области за год

В 2025 году в Нижегородской области на миграционный учет поставили более 99,6 тыс. иностранных граждан. Около 60% из них приехали из Узбекистана. Остальные — в основном из Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Армении. Об этом рассказал глава регионального министерства демографии Игорь Пантюхин.

По его словам, в основном вставшие на учет иностранные граждане работают в дефицитных с точки зрения привлечения рабочей силы отраслях — строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, торговле. За нарушения миграционного законодательства за пределы России выдворено 1,5 тыс. мигрантов.

В то же время по программе переселения соотечественников в Нижегородскую область приехали 344 человека. Последние два года областные власти начали «системную работу» по переселению соотечественников из-за рубежа, отметил господин Пантюхин.

В целом, по его словам, миграционная ситуация в регионе «довольно спокойная» и находится под контролем властей и правоохранительных органов.

Иван Сергеев