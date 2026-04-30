В Приволжском федеральном округе среднее потребление шашлыка на человека в майские праздники составляет 900 г. В целом по России этот показатель составляет 850 г, сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

В ПФО за майские праздники съедают больше шашлыка, чем в среднем по России

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Общий объем потребления мяса на мангале в округе достигает 14,3 тыс. тонн — это около 21% от всероссийского показателя. В целом по России за майские праздники съедается около 67 тыс. тонн мяса.

Стоимость набора продуктов для 1,5 кг шашлыка из свинины на компанию из трех человек в апреле этого года оценивается примерно в 2,1 тыс. руб. и около 1,8 тыс. руб. — при выборе курицы. Кроме мяса в майские праздники растет спрос на напитки, овощи, хлеб и соусы — их продажи увеличиваются в 1,5–2 раза.

Анна Кайдалова