В Самаре появятся 27 парковок для электросамокатов

В Самаре в 2026 году появятся 27 парковок для средств индивидуальной мобильности, сообщили в администраци города.

Среди прочего такие парковки появятся в районе площади Революции, на ул. Советской Армии, 179 и ул. Молодогвардейской, 238, на площади Куйбышева, 7, у перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской. В прошлом году было три таких парковочных зоны.

Как отметили в администрации, еще порядка 100 локаций находятся в разработке.

По словам руководителя департамента транспорта Андрея Карпочева, специальные зоны для СИМ позволят минимизировать хаотичную парковку электросамокатов.

В Самаре запрещена парковка самокатов на газонах, цветниках и внутриквартальных проездах, в арках домов, в павильонах остановок общественного транспорта, рядом с памятниками, на кладбищах и в местах, препятствующих уборке и вывозу мусора.

Сабрина Самедова