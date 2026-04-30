В среднем казанцы планируют потратить на майские праздники 28–32 тыс. руб. При этом большинство (около 60%) укладываются в сумму до 10 тыс. руб., еще 19% — в диапазон 11–20 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Альфа-Денег».

Казанцы в майские праздники тратят до 32 тысяч рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более 76% жителей Казани тратят в начале мая больше, чем обычно; у 10% траты остаются прежними, еще 14% не определились с бюджетом.

Самой крупной статьей дополнительных расходов остаются поездки и путешествия — их назвали около 52% респондентов. Далее идут траты на подарки, кафе и застолья (16%), ремонт и стройматериалы (12%), а также отдых на природе (11%).

Анна Кайдалова