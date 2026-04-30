«Делают наш мир лучше»: проект Нововоронежской АЭС стал победителем премии «Добронежец-2026»

В Воронеже в рамках Форума некоммерческих организаций (НКО) Воронежской области прошла церемония награждения лауреатов XII премии общественно-государственного признания «Добронежец», направленной на реализацию социально значимых инициатив.

В номинации «Завтра будет» лауреатом стала команда сотрудников Нововоронежской АЭС, представившая проект «Программа развития экокомпетенций Черноземья». Реализует масштабную программу команда единомышленников, состоящая из представителей НВАЭС, ветеранов-атомщиков, являющихся членами Воронежского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», и представителей организаций-партнеров.

В 2025 году атомщики организовали 29 мероприятий, охвативших более 3,5 тыс. человек. Цели «Программы развития экокомпетенций Черноземья» – внедрение практико-ориентированного подхода при подготовке кадровых ресурсов по системе «Детский сад-школа-дополнительное образование-вуз-предприятие», формирование у населения ответственного и бережного отношения к окружающей среде и социуму, интегрирование принципов устойчивого развития.

«У сотрудников АЭС уровень экокомпетенций и корпоративно-социальной ответственности достаточно высок, мы охотно делимся знаниями и практиками с коллегами с других АЭС, в том числе зарубежных, передаем опыт молодежи и подрастающему поколению», - поделился начальник отдела Управления мобилизационной подготовки ГОиЧС и аварийной готовности Нововоронежской АЭС Александр Белкин.

«В этот день каждый почувствовал себя частью большой семьи, где любой вклад ценен и важен, где будущее строится на основе уважения и сотрудничества. Это праздник нашей общей истории и стремления к светлому, устойчивому будущему»,— отметила координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

Организатором премии выступил Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской области. Мероприятие открыл заместитель министра внутренней политики Воронежской области Игорь Шабанов, зачитав поздравительный адрес от губернатора Воронежской области Алекандра Гусева.

«В рамках форума проходит вручение премий общественно-государственного признания «Добронежец». От всей души поздравляю лауреатов. Это люди, которые делают наш мир лучше и вдохновляют других на выполнение такой миссии»,— говорится в поздравлении главы региона.

В этом году было 30 номинаций, охватывающих разные направления общественной активности. От жителей, инициативных групп и организаций поступило более 300 заявок. По итогам отбора в финал прошли 150 проектов.