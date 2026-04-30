В Самарской области супруга участника СВО отдала мошенникам 4 млн рублей

Прокуратура Пестравского района через суд взыскивает 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками у жены участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе расследования уголовного дела установлена личность владельцев счетов, на которые поступили похищенные средства. Ими оказались жители Кемеровской, Челябинской областей, а также житель Республики Башкортостан»,— говорится в сообщении.

Прокурор района обратился в суд с тремя исками о взыскании с дропперов неосновательного обогащения. Иски находятся на рассмотрении.

Сабрина Самедова